Стала известна цена самого дорогого тура за границу на 23 Февраля

Аналитики онлайн-магазина туров Travelata подвели итоги бронирований на праздничные выходные, приуроченные ко Дню защитника Отечества. Самым дорогим туром 2026 года стала поездка семьи из Москвы в Дубай, а самым доступным — путешествие из Уфы в Санкт-Петербург.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные сервиса, семья из четырёх человек (двое взрослых и двое детей) выбрала отдых в пятизвёздочном отеле Дубая с завтраками и ужинами. Девять ночей обошлись путешественникам в 1 637 832 рубля.

«Наиболее роскошным путешествием с захватом 23 февраля 2026 года стала поездка из Москвы в Дубай», — отметили в Travelata.

Для сравнения: год назад самым дорогим был тур на Мальдивы (1,47 млн рублей за 11 дней для семьи с ребёнком).

Самым бюджетным направлением стал Санкт-Петербург. Турист из Уфы проведёт шесть ночей в трёхзвёздочном отеле без питания, заплатив всего 21,4 тысячи рублей. В 2025 году самой недорогой была поездка из Москвы в Казань за 17,5 тысячи рублей (три ночи в апарт-отеле).

Эксперты отмечают, что выбор направлений остаётся стабильным: наряду с зарубежными курортами россияне активно путешествуют по стране.

Для фронтовых защитников Отечества Госдума окончательно утвердила закон, который даёт ветеранам боевых действий право на длительный отдых. Теперь они смогут оформлять отпуск без сохранения зарплаты сроком до 35 календарных дней в году.