Необходимая Словакии нефть уже на подходе, сообщил вице-премьер

Вице-премьер и министр обороны Словакии Роберт Калиняк опроверг опасения относительно дефицита топлива в республике. По его словам, необходимая нефть поступит в ближайшее время.

«Рынок нефтепродуктов в Словакии не находится под угрозой. Нефть начнёт поступать в республику в ближайшие дни», — цитирует Калиняка агентство TASR.

Министр не уточнил конкретный маршрут поставок, но отметил, что прокачка через Хорватию обошлась бы в пять раз дороже.

Заявление прозвучало на фоне обострения ситуации с транзитом. В пятницу Украина вновь перенесла срок возобновления поставок по нефтепроводу «Дружба» — с субботы на вторник.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил, что его страна будет блокировать все санкционные решения Евросоюза против России, пока Украина не возобновит транзит нефти по трубопроводу «Дружба». Такое заявление он сделал после заседания Совета по энергетической безопасности.