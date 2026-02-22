Женщина и ребёнок найдены мёртвыми в овраге в Оренбургской области

В Оренбургской области возбуждено уголовное дело после обнаружения в овраге тел женщины и ребёнка. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК России.

Трагедия произошла вечером 22 февраля в селе Подгородняя Покровка Оренбургского района. Тела погибших нашли в овраге недалеко от улицы Алмазной. По данному факту возбуждено дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначен ряд экспертиз. Прокуратура Оренбургской области также организовала проверку. Глава надзорного ведомства Руслан Медведев поручил дать оценку причинам и обстоятельствам гибели людей. Ход расследования уголовного дела взят на контроль прокуратурой района. Ведомство совместно со следственными органами выясняет все детали случившегося.

Ранее Следственный комитет начал расследование по факту гибели пяти человек в городе Бабаево Вологодской области. Трагедия произошла в гаражном боксе на улице Юбилейной, отапливаемом металлической печью. Дверь в помещение была заперта изнутри.