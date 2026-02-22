FT сообщила о сделке между Россией и Ираном на €500 млн

Британская газета Financial Times (FT) сообщила о «секретной» сделке между Ираном и Россией. Согласно публикации, Исламская Республика якобы договорилась о покупке переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) на сумму 500 миллионов евро.

Согласно информации издания, сделка на €500 млн ($589 млн) была заключена в Москве ещё в декабре. Соглашение предусматривает поставку Россией 500 переносных пусковых установок «Верба» и 2500 ракет «9М336» в течение трёх лет. Поставки, как утверждается, будут осуществляться в три этапа с 2027 по 2029 год.

Стоит отметить, что подтверждения такой сделки со стороны Минобороны обеих стран не поступало.

Ранее лидер США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает возможность нанесения ограниченного военного удара по Ирану. Глава Белого дома подтвердил, что такой вариант находится в поле зрения администрации. Однако в детали вдаваться не стал.