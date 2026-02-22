Силы ПВО сбили 22-й за сутки беспилотник, летевший на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своём канале в мессенджере МАХ, что ПВО Минобороны сбила ещё один БПЛА нга подлёте к столице. Экстренные службы уже приступили к работе на месте падения обломков.

«Один БПЛА уничтожен силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в сообщении.

Так, за сутки над столицей было перехвачено 22 беспилотных летательных аппарата.

Ранее сообщалось, что за четыре часа над российскими регионами были уничтожены 130 украинских БПЛА. Из них 65 были сбиты над Брянской областью.