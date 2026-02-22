Олимпиада в Милане
22 февраля, 18:35

Число сбитых на подлёте к Москве беспилотников достигло 23

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Soos Jozsef

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении силами ПВО очередного беспилотника, направлявшегося к столице. По его словам, на месте падения обломков работают экстренные службы. За последние сутки это уже 23-я атака БПЛА на Москву.

«Уничтожен ещё один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении Собянина в МАХ.

В московских аэропортах из-за атаки БПЛА задержаны или отменены свыше 100 рейсов

Ранее сообщалось, что за четыре часа над российскими регионами были уничтожены 130 украинских БПЛА. Из них 65 были сбиты над Брянской областью.

