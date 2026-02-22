До 24 увеличилось количество сбитых на подлёте к Москве БПЛА

Средства ПВО успешно пресекли очередную попытку атаки ВСУ с использованием беспилотного летательного аппарата. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, был уничтожен ещё один дрон, направлявшийся в сторону столицы. Экстренные службы уже приступили к работе на месте обнаружения фрагментов сбитого аппарата. Всего за прошедшие сутки нейтрализовали 24 беспилотника, нацеленных на Москву.

«Сбит один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что за четыре часа над российскими регионами были уничтожены 130 украинских БПЛА. Из них 65 были сбиты над Брянской областью.