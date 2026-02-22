США стянули на Ближний Восток «армаду» из 16 боевых кораблей

Соединённые Штаты развернули на Ближнем Востоке внушительную группировку из 16 боевых кораблей. Об этом сообщает газета Financial Times.

По данным издания, к уже имеющимся на базах в Иордании, Кувейте, Катаре, Саудовской Аравии и ОАЭ пяти командным подразделениям с примерно 70 самолётами добавились два авианосных крыла. В их составе – авианосцы USS Abraham Lincoln и USS Gerald R Ford, несущие десятки самолетов и вертолетов, включая истребители F-18, EA-18 Growler, самолёты дальнего радиолокационного обнаружения E-2 и грузовые машины. На борту USS Abraham Lincoln также базируются истребители F-35.

Общая численность военно-морской группировки, включающей два вспомогательных судна, составляет 16 боевых кораблей. В регионе, на базах и в море, дислоцировано около 40 тысяч американских военнослужащих.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Вашингтон рассматривает возможность нанесения ограниченного военного удара по Ирану. Глава Белого дома подтвердил, что такой вариант находится в поле зрения администрации. Однако в детали вдаваться не стал.