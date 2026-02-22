Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 февраля, 19:08

В США признали, что вертолёт Ми-28 играет ключевую роль в конфликте на Украине

Обложка © Wikipedia / Anna Zvereva

Обложка © Wikipedia / Anna Zvereva

Вертолёт Ми-28 демонстрирует высокую эффективность, играя ключевую роль в уничтожении бронетехники Вооружённых сил Украины (ВСУ) в зоне конфликта. Об этом пишет американский журнал Military Watch Magazine.

«Конструкция Ми-28 ознаменовала собой прорыв в обеспечении высокой степени защиты экипажа: его титановая кабина оборудована бронированным стеклом и бронеэлементами из керамики, способными выдерживать попадания снарядов калибром до 20 миллиметров. Несмотря на свою тяжёлую броню, вертолёты обладают исключительной манёвренностью», — уточняется в публикации.

Уникальные летательные качества Ми-28 дают ему преимущество в бою: вертолёт может маневрировать на пределе возможностей, выполняя фигуры пилотажа, и дезориентировать системы ПВО.

Вражеская группировка ВСУ насмерть замёрзла при бегстве с позиций на Запорожье
Вражеская группировка ВСУ насмерть замёрзла при бегстве с позиций на Запорожье

Ранее Life.ru писал, что в феврале в России стартует серийное производство нового октокоптера «Воробей-15» для снабжения в зоне спецоперации. Аппарат рассчитан на перевозку полезной нагрузки до 15 кг и создан на базе пропеллера 15х7х3, уже выпускаемого предприятием. Основная задача дрона — обеспечение логистики в полевых условиях. Беспилотник оснащён восемью пропеллерами. При повреждении одного винта он должен продолжать полёт с ограниченной эффективностью, в отличие от квадрокоптеров, которые полностью теряют устойчивость.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar