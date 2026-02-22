В Харькове произошёл инцидент со смертельным исходом с участием военнослужащего и представителей территориального центра комплектования. Как сообщил РИА «Новости» представитель российских силовых структур, в результате конфликта погиб офицер Вооружённых сил Украины (ВСУ), ранее занимавший должность командира 159-й отдельной механизированной бригады.

«В Харькове его задержали сотрудники ТЦК, среди которых оказался его бывший подчинённый, который и нанёс офицеру ранения, несовместимые с жизнью», — рассказал источник.

По имеющимся данным, событие произошло после того, как военнослужащего задержали работники ТЦК. Известно, что погибший офицер некоторое время назад перевёлся со штабной работы на командование штурмовыми подразделениями в районе села Волчанские Хутора. Однако позднее он принял решение самовольно покинуть расположение части.

Во время задержания в Харькове выяснилось, что один из сотрудников ТЦК ранее служил под началом этого офицера. Именно этот человек, по информации источника, нанёс бывшему комбригу тяжёлые травмы, оказавшиеся несовместимыми с жизнью.

