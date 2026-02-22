Олимпиада в Милане
22 февраля, 20:00

В Харькове сотрудники ТЦК убили дезертировавшего комбрига ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lina Reshetnyk

В Харькове произошёл инцидент со смертельным исходом с участием военнослужащего и представителей территориального центра комплектования. Как сообщил РИА «Новости» представитель российских силовых структур, в результате конфликта погиб офицер Вооружённых сил Украины (ВСУ), ранее занимавший должность командира 159-й отдельной механизированной бригады.

«В Харькове его задержали сотрудники ТЦК, среди которых оказался его бывший подчинённый, который и нанёс офицеру ранения, несовместимые с жизнью», — рассказал источник.

По имеющимся данным, событие произошло после того, как военнослужащего задержали работники ТЦК. Известно, что погибший офицер некоторое время назад перевёлся со штабной работы на командование штурмовыми подразделениями в районе села Волчанские Хутора. Однако позднее он принял решение самовольно покинуть расположение части.

Во время задержания в Харькове выяснилось, что один из сотрудников ТЦК ранее служил под началом этого офицера. Именно этот человек, по информации источника, нанёс бывшему комбригу тяжёлые травмы, оказавшиеся несовместимыми с жизнью.

Ранее в Харькове мужчина официально сменил пол, получил новый паспорт и обратился в территориальный центр комплектования (ТЦК) с требованием снять его с воинского учёта. Однако в военкомате отказали, пояснив, что без заключения военно-врачебной комиссии (ВВК) он по-прежнему считается военнообязанным мужчиной. Позже харьковский суд признал решение ТЦК незаконным и обязал снять трансгендера* с воинского учёта, поскольку женщины на Украине могут служить только добровольно.

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

* ЛГБТЗапрещённое в России экстремистское движение.

