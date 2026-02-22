Электроснабжение Запорожской области почти полностью восстановлено

Электроснабжение Запорожской области практически восстановлено. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. Он уточнил, что без света остаются около 12 тысяч абонентов.

По словам Балицкого, отключения сохраняются в Весёловском муниципальном округе. Энергетики продолжают работы по ликвидации последствий инцидента. Они намерены полностью восстановить подачу электроэнергии в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области произошёл повторный блэкаут. Губернатор Евгений Балицкий информировал о новых перебоях с электричеством. Отключения затронули 14 муниципальных и городских образований региона. Энергетики сразу приступили к восстановительным работам для устранения последствий сбоя.