22 февраля, 20:06

Электроснабжение Запорожской области почти полностью восстановлено

Обложка © Telegram / Балицкий Евгений

Электроснабжение Запорожской области практически восстановлено. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. Он уточнил, что без света остаются около 12 тысяч абонентов.

По словам Балицкого, отключения сохраняются в Весёловском муниципальном округе. Энергетики продолжают работы по ликвидации последствий инцидента. Они намерены полностью восстановить подачу электроэнергии в ближайшее время.

«Электроснабжение Запорожской области практически восстановлено, обесточенными остаются около 12 тысяч абонентов в Весёловском муниципальном округе. Энергетики продолжают работу по скорейшему восстановлению электроснабжения», — отметил губернатор.

Вражеский дрон ранил женщину в Запорожской области
Ранее сообщалось, что в Запорожской области произошёл повторный блэкаут. Губернатор Евгений Балицкий информировал о новых перебоях с электричеством. Отключения затронули 14 муниципальных и городских образований региона. Энергетики сразу приступили к восстановительным работам для устранения последствий сбоя.

