22 февраля, 21:10

Российский боец Рочев, считавшийся мёртвым, очнулся в морге

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Российский военнослужащий Александр Рочев с позывным Лис из группировки войск «Днепр» был ранен во время выполнения задачи под обстрелом Вооружённых сил Украины (ВСУ) и ошибочно признан погибшим, но в итоге очнулся в морге. Об этом он рассказал РИА «Новости».

Военный должен был закрепиться на позиции с другими бойцами с позывными Шмель и Танцор. При подходе к окопам сначала был ранен Шмель, затем снаряд повредил ноги остальным. Через несколько часов раненых эвакуировали на носилках, в какой-то момент Рочев потерял сознание. Медики ошибочно приняли его за погибшего.

После пробуждения в морге его перевезли в реанимацию Севастополя. Там Рочев смог связаться с женой, которая считала его мёртвым несколько дней. На данный момент Лис помогает медицинскому персоналу в санчасти. Боец был награждён медалями Жукова и «За отвагу».

Ранее Life.ru писал, что российский военнослужащий с частично оторванной стопой смог самостоятельно эвакуировать раненого сослуживца после подрыва на мине у приграничья. Военный с позывным Аюха вместе с товарищем подорвался на взрывном устройстве. Несмотря на тяжёлое ранение, он сел за руль квадроцикла и повез пострадавшего навстречу медикам.

