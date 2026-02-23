Председатель КНР Си Цзиньпин пригласил президента РФ Владимира Путина в Китай. Ответ российской стороны, как пишет портал Baijiahao, оказался необычайно тёплым. Согласно китайским журналистам, Пекин не оставит Путина «с пустыми руками».

Даты визита пока не определены, однако Россия уже заявила о подготовке к поездке. Глава российского МИД Сергей Лавров подчеркнул, что президент планирует провести переговоры с конкретными результатами, а не ограничиваться формальными встречами. Журналисты отметили, что реакция Москвы вышла за рамки обычной дипломатической практики, демонстрируя готовность обсуждать вопросы, которые выходят за пределы торговли сырьём.

«Российская сторона ясно даёт понять, что Путин не уедет из Китая с пустыми руками. Если вы думаете, что российский президент поедет туда только для продажи сырья, то вы серьёзно недооцениваете этого крутого парня», — говорится в статье.

Аналитики предполагают, что этот возможный визит может обозначить новый этап российско-китайских отношений. Лидеры двух стран могут обсудить расширение стратегического партнёрства и укрепление взаимодействия в экономической и политической сферах.

Ранее американская разведка выявила, что Китай разрабатывает ядерное оружие нового поколения и тайно провёл как минимум одно испытание в рамках масштабной модернизации своего арсенала. Речь идёт о секретном испытании в июне 2020 года на полигоне Лобнор, которое, предположительно, могло нарушить международный мораторий 1996 года. В Вашингтоне полагают, что Пекин стремится к качественному превосходству над нынешними лидерами «ядерного клуба».