Глава Мининформа Белоруссии призвал не допустить раскола по языковому признаку

Глава Министерства информации Белоруссии Марат Марков заявил, что раскол общества по языковому признаку недопустим. Так в эфире телеканала СТВ он прокомментировал призывы ввести квоты на ТВ на белорусском языке до 45%.

Марков подчеркнул, что белорусский и русский языки имеют равный официальный статус, а также обратил внимание на необходимость уважения к языкам представителей более 150 народов, проживающих в Белоруссии. Согласно соцопросам, ТВ-контент на белорусском языке выбирает чуть более 1% зрителей, около 30% на любом, а остальные — на русском.

«Именно на этом совершались тяжкие преступления во многих странах. Именно по национальному и языковому признаку, ещё по религиозному. Это самые болезненные темы. Поэтому в этом плане позиция министерства будет крайне жёсткой», — подчеркнул чиновник.

