В Турции спасатели вызволили 80-летнюю бабушку из расщелины между скалами

Спасатели в Турции извлекли из расщелины между скалами 80-летнюю женщину после почти суток поисков. Инцидент произошёл в районе Серик провинции Анталья. Об этом сообщила газета Hürriyet.

Пожилая жительница Антальи провела ночь между скалами. Видео © X / جاسم الشمري

По данным издания, утром в субботу женщина ушла пасти коз и к вечеру не вернулась домой. Её сын Месут обратился к властям, после чего к поискам подключились сотрудники управления по ликвидации последствий стихийных бедствий и жандармерия. Спасатели обнаружили стадо, однако саму женщину нашли только к утру воскресенья.

«Женщину удалось спасти спустя час, её госпитализировали. У Шахин диагностированы переломы ног», — сообщило издание.

Спасатели услышали её голос в трёх километрах от дома. Женщина находилась в расщелине и не могла выбраться самостоятельно. После эвакуации её доставили в больницу.

