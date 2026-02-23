В Северной Осетии микроавтобус с пятью пассажирами попал под камнепад

В Северной Осетии на 48-ом километре Транскавказской автомагистрали микроавтобус попал под камнепад, пассажиры и водитель не пострадали. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

«На 48-ом км Транскавказкой автомагистрали под камнепад попал микроавтобус, в котором находилось пятеро пассажиров и водитель. Транспортное средство получило незначительные повреждения. Пострадавших нет. Все отправились к месту назначения на попутном транспорте», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, из-за ухудшения погодных условий движение по Транскавказской автомагистрали между Буроном и Северным порталом Рокского тоннеля закрыто в обоих направлениях с 23:00 22 февраля до 08:00 23 февраля. Ведомство призывает автомобилистов избегать поездок по этому участку.

Ранее в Воронежской области легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, в результате чего погибли четыре человека. По факту ДТП проводится проверка. Авария произошла на 394-м километре автодороги Р-298 Курск — Воронеж — Р22 «Каспий» в Грибановском районе. Столкнулись автомобиль Kia Ceed и грузовое транспортное средство DAF. Водитель и трое пассажиров легковушки скончались на месте.