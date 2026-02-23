В Перми второкурсник погиб в душе студенческого общежития

В Перми второкурсник местного техникума погиб во время принятия душа в студенческом общежитии. Трагедия произошла 9 февраля. Об этом сообщает kp.ru.

По словам очевидцев, около 17:00 17-летний студент зашёл в душевую и закрыл дверь изнутри. Вода продолжала течь длительное время. Один из проживающих заметил это и сообщил дежурной по этажу. После вскрытия двери из-за скопившегося пара сработала пожарная сигнализация. Внутри обнаружили тело молодого человека.

На место прибыли сотрудники Следственного комитета, судмедэксперты и другие специалисты. Они осмотрели помещение, опечатали душевую и изъяли необходимые материалы. К опознанию привлекли друзей и соседей погибшего, также приехала его мать. Предварительные выводы следствия исключают криминальный характер смерти.

Душевые в общежитии рассчитаны на двоих, однако студенты обычно пользуются ими по одному. Проживающие отмечают состояние санузлов и не исключают, что трагедия могла произойти из-за падения, внезапной потери сознания или иных бытовых причин. В социальных сетях обсуждают возможные обстоятельства случившегося. Среди версий называют удар головой при падении и хронические заболевания. Близкие друзья утверждают, что серьёзных проблем со здоровьем у юноши не было. Соседи по общежитию за полтора года совместного проживания также не замечали у него приступов или иных тревожных симптомов.

Некоторые знакомые обращают внимание, что в последние месяцы студент заметно похудел. По их словам, он придерживался скудного рациона. Среди студентов распространена версия о возможном резком скачке давления. Предполагают, что могли сыграть роль недоедание, общее ослабление организма и перепад температур, так как в душ юноша зашёл сразу после возвращения с мороза. Похороны прошли 12 февраля.