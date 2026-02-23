Захарова: Неразбериха с документами 90-х усложняет работу дипломатов за рубежом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью ТАСС раскрыла масштабы работы дипломатов по защите граждан за рубежом. По её словам, спектр задач простирается от решения застарелых проблем, связанных с распадом СССР, до эвакуации людей из зон стихийных бедствий.

«В конце 80-х — начале 90-х люди в одночасье оказывались разделенными границами и просто не могли выбирать, в какой стране они уже на следующий день будут проживать, какое гражданство у них будет. Та самая документальная то ли неразбериха, то ли нерасторопность 90-х годов», — объяснила дипломат.

Захарова напомнила, что в начале 90-х множество людей оказались разделены границами без возможности выбора гражданства. Эта «документальная неразбериха» до сих пор порождает вызовы, которые дипломатам приходится решать совместно с МВД. Однако основная масса работы связана с текущими гуманитарными ситуациями. Дипломат перечислила техногенные катастрофы, землетрясения, пожары, цунами и тайфуны, в результате которых россияне могут пострадать или оказаться в ловушке.

«Соответственно, по указанию президента принимаются решения об эвакуации, и в этом активную роль всегда играют российские дипломаты как центрального аппарата, так и, конечно, наших посольств», — отметила официальный представитель МИД России.

Ярким примером успешной работы она назвала вывозную кампанию 2020 года, когда на Родину вернулись 313 тысяч человек. Кроме того, отдельное направление — помощь соотечественникам, не имеющим российского гражданства, но сохраняющим связь с Россией. Здесь, как отметила Захарова, даже простая выдача документов иногда превращается в сложную историю, требующую участия дипломатов.

Ранее сообщалось, что в финском Турку к осени 2027 года планируют открыть частную языковую школу с обучением на финском и русском языках. На первом этапе школа предложит базовое образование для учеников с 1 по 3 класс — ожидается около 20 детей и два учителя. Обучение планируется бесплатным, финансирование на старте обеспечит специально созданный фонд.