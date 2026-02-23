Захарова назвала страны, где россияне чаще всего попадают в ЧП

Эпицентрами чрезвычайных происшествий с россиянами остаются Таиланд, Непал, остров Бали и Гоа. Об этом сообщила в интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она уточнила, что чаще всего дипломатам приходится подключаться к так называемым бытовым историям.

«Это, в первую очередь, конечно, Азия, Юго-Восточная Азия. И я могу даже назвать несколько таких вот эпицентров: это, безусловно, Таиланд, Бали (Индонезия), Гоа (Индия) и Непал, безусловно, где наши альпинисты частые гости, и так далее, так далее. Просто в качестве примера, хотя такие случаи происходят везде. Но вот в этих точках они носят, действительно, ежедневный, массовый характер», — указала Захарова.

По её словам, большинство обращений связано с кражами денег и документов, дорожно-транспортными происшествиями и травмами. Дипломаты помогают восстановить документы, взаимодействуют с больницами и полицией, содействуют в поиске адвокатов и при необходимости оказывают материальную поддержку. Захарова добавила, что в тяжёлых случаях ведомство направляет материалы в профильные структуры, чтобы российские медицинские учреждения могли выйти на связь с зарубежными врачами. В ряде ситуаций специалисты проводят онлайн-консилиумы и согласуют тактику лечения.

Она подчеркнула, что защита прав соотечественников остаётся ежедневной работой дипломатов. При этом инциденты с кражами и нападениями происходят не только в Азии, но и в странах Западной Европы, в США и в Латинской Америке. В МИД отметили, что число обращений из популярных туристических направлений остаётся стабильно высоким.

Ранее известный российский детский хирург Михаил Коробейников оказался в тяжёлой ситуации в Таиланде. У мужчины случился инфаркт спинного мозга, в результате которого он оказался полностью парализован и не может самостоятельно передвигаться. Сейчас врачи оказывают россиянину необходимую помощь в местной больнице, однако остро встал вопрос его транспортировки на родину. По словам Григория Коробейникова, перевезти отца можно только специализированным медицинским бортом в лежачем положении. Процесс согласования со страховой компанией идёт крайне медленно, что осложняет ситуацию.