Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 февраля, 05:22

Российские бойцы подбили 2 танка ВСУ на Красноармейском направлении

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Российские морские пехотинцы группировки войск «Центр» уничтожили два танка украинских формирований на Красноармейском направлении. Об этом РИА «Новости» рассказал старший оператор БПЛА 55-й гвардейской дивизии с позывным Муртик.

Согласно оператору, техника была выявлена во время воздушной разведки. После этого к целям массово направили ударные беспилотники.

«В результате массированного удара беспилотниками мы уничтожили два танка — они не доехали до наших ребят. Не успели, сгорели, просто сгорели», — поделился военнослужащий.

В Харьковской области ВСУ задействуют новые комплексы РЭБ «Октава» и «Дамба»
Ранее спецназ «Ахмат» потрепал «шведскую» бригаду ВСУ под Сумами. Юригаду называют «шведской» не случайно: основная часть её личного состава готовилась на полигонах НАТО, а на вооружении соединения стоит шведская бронетехника. Половину бригады составляют украинские военные и иностранные наёмники.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Политика
