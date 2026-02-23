Российские морские пехотинцы группировки войск «Центр» уничтожили два танка украинских формирований на Красноармейском направлении. Об этом РИА «Новости» рассказал старший оператор БПЛА 55-й гвардейской дивизии с позывным Муртик.

Согласно оператору, техника была выявлена во время воздушной разведки. После этого к целям массово направили ударные беспилотники.

«В результате массированного удара беспилотниками мы уничтожили два танка — они не доехали до наших ребят. Не успели, сгорели, просто сгорели», — поделился военнослужащий.

Ранее спецназ «Ахмат» потрепал «шведскую» бригаду ВСУ под Сумами. Юригаду называют «шведской» не случайно: основная часть её личного состава готовилась на полигонах НАТО, а на вооружении соединения стоит шведская бронетехника. Половину бригады составляют украинские военные и иностранные наёмники.