В Минкоммерции КНР призвали США отменить односторонние пошлины

Китайская сторона призвала США отменить односторонние тарифы в отношении торговых партнёров. Об этом в Пекине заявили в министерстве коммерции КНР после решения Верховного суда США. В ведомстве отметили, что американский суд признал: закон о чрезвычайных экономических полномочиях не даёт президенту права вводить импортные пошлины в прежнем порядке.

«Китай призывает США отменить соответствующие односторонние тарифные меры в отношении торговых партнёров», — говорится в заявлении.

В министерстве подчеркнули, что сотрудничество между Китаем и США приносит взаимную выгоду, тогда как курс на конфронтацию наносит ущерб обеим экономикам. Китай обратил внимание на планы Вашингтона разработать альтернативные механизмы, включая торговые расследования, чтобы сохранить дополнительные тарифы. Пекин заявил о готовности внимательно отслеживать дальнейшие шаги США и принимать меры для защиты собственных интересов.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении импортных пошлин. Их размер составил 10% на товары из всех стран мира. Меры должны были вступить в силу 24 февраля. Позднее республиканец объявил о немедленном повышении этой пошлины до 15%. Он заявил, что данное решение направлено на исправление торговых дисбалансов.