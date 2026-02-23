Алаудинов сменил трофейную броню на российскую из-за лучшего качества
Апти Алаудинов. Обложка © ТАСС / Максим Григорьев
В начале спецоперации Апти Алаудинов пользовался трофейными иностранными средствами индивидуальной защиты, но затем поменял их на российские. Об этом командир спецназа «Ахмат» рассказал журналистам. По словам генерал-лейтенанта, отечественные разработки качественнее, и всё найденное на фронте вооружение передаётся подразделением различным музеям.
Ранее Апти Алаудинов назвал наёмников из Грузии и Польши самыми жестокими в ВСУ при нападении на Курскую область. По словам генерал-лейтенанта, они «проявили» себя больше остальных.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.