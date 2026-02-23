Алаудинов сменил трофейную броню на российскую из-за лучшего качества

В начале спецоперации Апти Алаудинов пользовался трофейными иностранными средствами индивидуальной защиты, но затем поменял их на российские. Об этом командир спецназа «Ахмат» рассказал журналистам. По словам генерал-лейтенанта, отечественные разработки качественнее, и всё найденное на фронте вооружение передаётся подразделением различным музеям.

«Трофеев было очень много за эти четыре года, причем разного уровня, разного калибра. Но слава богу, что мы как государство имеем вооружение и оснащение, которое уже намного лучше», — отметил собеседник ТАСС.

Ранее Апти Алаудинов назвал наёмников из Грузии и Польши самыми жестокими в ВСУ при нападении на Курскую область. По словам генерал-лейтенанта, они «проявили» себя больше остальных.