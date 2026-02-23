Трамп считает «слишком частые» победы США нечестными

Дональд Трамп заявил, что США слишком часто побеждают. Американский президент считает, что это не совсем честно. Соответствующий пост он сделал в собственной социальной сети Truth Social.

«Мы слишком часто побеждаем, это просто нечестно!» — написал глава государства.

Ранее Дональда Трампа уличили в звонке на прямой эфир новостной телепрограммы. Президент США изменил тембр голоса и представился Джоном Барроном. В частности, он назвал приостановку действия тарифов против ряда стран большой ошибкой.