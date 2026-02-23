В Флориде опознали нарушителя, пытавшегося проникнуть в имение Трампа

Правоохранители установили личность мужчины, который был ликвидирован при попытке проникнуть с оружием в имение американского лидера Дональда Трампа во Флориде. Об этом сообщает New York Post.

«Остин Такер Мартин, 21 год, из города Камерон, штат Северная Каролина», — говорится в публикации.

Как уточняется, накануне инцидента мать мужчины объявила его пропавшим. Семья 21-летнего Мартина из заявила о его пропаже ещё в субботу. Остаётся невыясненным, успел ли он приобрести оружие по пути во Флориду. Издание отмечает, что молодой человек увлекался рисованием пейзажей в гольф-клубах. На территорию поместья он проник, предположительно, в тот момент, когда из резиденции президента выезжал автомобиль.

Напомним, ранее сотрудники секретной службы США нейтрализовали вооружённого мужчину, который попытался незаконно проникнуть на территорию резиденции президента Мар-а-Лаго в штате Флорида. Нарушитель был вооружён предметом, похожим на дробовик, и нёс с собой канистру для горючего. Мужчина целился в силовиков из дробовика. Сотрудник управления шерифа и два агента Секретной службы открыли огонь, нейтрализуя угрозу. От полученных огнестрельных ранений мужчина скончался на месте происшествия.