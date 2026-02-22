Телеканалу C-SPAN позвонил «Трамп» и назвал приостановку тарифов худшим решением

В эфир американского телеканала C-SPAN позвонил мужчина, который представился Джоном Барроном, республиканцем из штата Вирджиния. Тембр его голоса оказался схож с голосом американского лидера Дональда Трампа. Звонивший раскритиковал решение Верховного суда США о приостановке действия президентских указов по тарифам.

Он заявил, что решением довольны только демократы. Среди них он назвал лидера меньшинства в Сенате Чака Шумера и лидера меньшинства в Палате представителей Хакима Джеффриса. Джеффриса он назвал «болваном», а о Шумере сказал, что тот «не может приготовить чизбургер».

«Конечно, эти люди счастливы, но настоящие американцы не будут счастливы», — заявил звонивший.

Отмечается, что в 1980–1990-х годах Дональд Трамп использовал имя «Джон Баррон» как псевдоним для комментариев в прессе.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении импортных пошлин. Их размер составил 10% для товаров из всех стран мира. Согласно заявлению Белого дома, меры должны были вступить в силу 24 февраля. Позднее Трамп объявил о немедленном повышении этой пошлины. Новый тарифный уровень составил 15%. Глава Белого дома объяснил это решение необходимостью исправить торговые дисбалансы. Он заявил, что другие страны долгое время пользовались преимуществами за счёт США. Администрация также анонсировала разработку новых юридических механизмов для тарифной политики.