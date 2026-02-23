В петербургском роддоме уже много лет служат два брата, капитаны медицинской службы запаса, которые принимают роды вместо того, чтобы ходить в военной форме. Историю Валентина и Виктора Титовых рассказал Телеканал «Санкт-Петербург».

Два брата из медслужбы запаса принимают роды в петербургском роддоме. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург»

Братья работают в девятом роддоме Петербурга: Виктор заведует дородовым отделением, а Валентин — родовым. Пациентки проходят через руки обоих.

«Иногда мы не держимся за руки, но, в основном, держась за руки, образно. Даже мыслей таких не возникало, чтобы кто-то от кого-то уехал. С рождения вместе», — поделились медики.

Они родом из Краснодара, учились в Керчи, затем окончили Военно-медицинскую академию и служили во Владивостоке на противолодочных кораблях. После повышения квалификации решили посвятить себя акушерству.

Через руки братьев ежегодно проходят больше шести тысяч пациенток, многие возвращаются к ним по несколько раз. У каждого из Титовых своя семья и двое детей, но связь друг с другом остаётся крепкой. 23 Февраля они встречают на работе, помогая появляться на свет новым гражданам.

«Мы тоже на невидимом таком фронте защищаем, у каждого своя часть работы по защите Отечества», — заключили братья.

В последнее время сложилась традиция 23 февраля как мужского праздника. Но это не совсем так — День защитника отечества касается всех, кто служит Родине, независимо от пола. Истории трёх сильных женщин— в материале Life.ru.