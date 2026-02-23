Синоптик заявил, что сугробы в Москве пролежат до апреля

Аномально снежная зима в московском регионе подходит к концу, но весеннее тепло придёт с опозданием, а снег пролежит до апреля. Таким прогнозом с 360.ru поделился синоптик Александр Ильин.

Он подтвердил, что, несмотря на скорый календарный приход весны, сугробы пролежат ещё долго.

«Я неоднократно говорил и ещё раз повторю: ранний старт весны не означает её быстрый финиш. Действительно, снег будет лежать очень долго, окончательно мы избавимся от снега... только в апреле», — подчеркнул специалист.

По его словам, таяние завершится лишь в 20-х числах второго весеннего месяца. Зато май, по предварительным прогнозам, обещает быть по-настоящему тёплым, даже жарким, компенсируя затяжную зиму и позднюю весну.

Кажется, что такие огромные сугробы могут пролежать и до лета. Ранее Life.ru рассказывал, что в Москве была зафиксирована рекордная высота снега за 72 года наблюдений. Таким образом, он возвышается над землёй уже на 80 сантиметров.