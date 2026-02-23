На Масленице в Красноярском крае измождённого оленя вновь и вновь заставляли катать людей

На масленичной ярмарке в Красноярском крае замученного оленя заставляли возить людей до изнеможения. У животного подкашивались ноги, но его поднимали за рога и тащили дальше. Об этом сообщает 360.ru.

Однако организаторы мероприятия заявили, что все участники работают по правилам администрации.

«В числе участников фестиваля, которые подали заявку и получили разрешение на торговую деятельность и предоставление услуг, не было ни одного предпринимателя с оленем», — отметили они.

Полиция уже рассматривает заявления о незаконной торговле и жестоком обращении с животными.

