Путин отметил слаженность и стойкость бойцов в зоне СВО

На торжественном мероприятии в Кремле, приуроченном ко Дню защитника Отечества, президент РФ Владимир Путин особо отметил высокий уровень взаимодействия и преданность Родине среди участников специальной военной операции (СВО). Глава государства лично обратился к военнослужащим, подчеркнув их вклад в безопасность страны.

«Вы твёрдо стоите за Россией, за Россию, действуете слаженно, чётко», — сказал лидер РФ во время вручения государственных наград.

Ранее Путин обратился к гражданам страны с видеообращением в честь Дня защитника Отечества. Глава государства адресовал тёплые слова ветеранам, военнослужащим и гражданскому персоналу Вооружённых сил, а также всем россиянам.