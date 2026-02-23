Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 февраля, 08:39

Путин отметил слаженность и стойкость бойцов в зоне СВО

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

На торжественном мероприятии в Кремле, приуроченном ко Дню защитника Отечества, президент РФ Владимир Путин особо отметил высокий уровень взаимодействия и преданность Родине среди участников специальной военной операции (СВО). Глава государства лично обратился к военнослужащим, подчеркнув их вклад в безопасность страны.

«Вы твёрдо стоите за Россией, за Россию, действуете слаженно, чётко», — сказал лидер РФ во время вручения государственных наград.

Путин наградил отличившихся офицеров в День защитника Отечества
Путин наградил отличившихся офицеров в День защитника Отечества

Ранее Путин обратился к гражданам страны с видеообращением в честь Дня защитника Отечества. Глава государства адресовал тёплые слова ветеранам, военнослужащим и гражданскому персоналу Вооружённых сил, а также всем россиянам.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Путин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • 23 февраля
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar