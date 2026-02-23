Лукашенко: Мир оказался на пороге новой ядерной гонки

Планета стремительно скатывается к очередному витку бессмысленной гонки вооружений, которая может затронуть и ядерный арсенал. С таким тревожным заявлением выступил белорусский лидер Александр Лукашенко во время торжественной церемонии, приуроченной ко Дню защитников Отечества, передаёт агентство БелТА.

Президент обратил внимание собравшихся на приближение скорбной даты: в 2026 году исполнится 85 лет с момента начала Великой Отечественной войны, когда на советские земли пришла огромная беда, преодолённая объединёнными усилиями народов ценой колоссальных жертв и лишений.

«Мы видим, что сегодня международная обстановка схожа с тем непростым периодом в нашей стране», — отметил он.

Белорусский лидер обратил внимание на то, что западные страны сознательно раздувают военную истерию, параллельно наращивая оборонные расходы государств Североатлантического альянса и форсируя милитаризацию европейского пространства, в первую очередь — сопредельных с республикой западных государств.

Лукашенко также констатировал полный демонтаж прежней системы сдержек и противовесов, которая долгие годы служила фундаментом общеевропейской стабильности.

«Мир втягивается в очередную безумную гонку вооружений. В том числе ядерных», — сказал он.

В сложившихся обстоятельствах, по мнению президента, ключевым императивом для всех людей доброй воли на Земле должно стать приложение максимума усилий, чтобы предотвратить сползание человечества к глобальному военному конфликту.

Ранее стало известно, что в Белоруссии была объявлена проверка боевой готовности вооружённых сил, в рамках которой подразделения Западного оперативного командования начали приводиться в состояние повышенной готовности. В одной из механизированных бригад был развёрнут пункт приёма техники: подразделения получили автомобили из народного хозяйства, а часть машин была снята с хранения.