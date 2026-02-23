Путин призвал офицеров всегда помнить об ответственности за судьбы подчинённых

Офицеры не должны забывать об ответственности за судьбы подчинённых, заявил Владимир Путин в ходе церемонии вручения государственных наград по случаю Дня защитника Отечества. Президент признал, что человек, конечно, всегда в первую очередь думает о себе и своих близких, но главное — не это.

«Поздравляю вас с государственными наградами и с праздником. Мы все понимаем, какая ответственность на вас... Ответственность за подчинённых, за людей, которые рядом с вами и судьбами которых в известной степени управляете, — это самое главное. И я вас прошу вот об этом самом главном никогда не забывать. Спасибо вам за службу Отечеству», — сказал глава государства.