23 февраля, 08:54

Путин призвал офицеров всегда помнить об ответственности за судьбы подчинённых

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Офицеры не должны забывать об ответственности за судьбы подчинённых, заявил Владимир Путин в ходе церемонии вручения государственных наград по случаю Дня защитника Отечества. Президент признал, что человек, конечно, всегда в первую очередь думает о себе и своих близких, но главное — не это.

«Поздравляю вас с государственными наградами и с праздником. Мы все понимаем, какая ответственность на вас... Ответственность за подчинённых, за людей, которые рядом с вами и судьбами которых в известной степени управляете, — это самое главное. И я вас прошу вот об этом самом главном никогда не забывать. Спасибо вам за службу Отечеству», — сказал глава государства.

Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества
Напомним, в День защитника Отечества Владимир Путин наградил военнослужащих, отличившихся в зоне проведения спецоперации. Среди них — девять новых Героев России и два кавалера Ордена Мужества.

