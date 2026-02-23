На Бали раскрыли схему обмана россиян приехавшими с Украины аферистами

Российские туристы на индонезийском острове Бали нередко становятся жертвами мошеннических схем, которые организуют переехавшие туда граждане Украины. Аферисты используют криптовалюту, шантаж и вовлечены в наркобизнес, сообщил РИА «Новости» живущий на Бали российский предприниматель Глеб Реутов.

Как отметил Реутов, основная масса русскоязычных ведёт себя прилично, но есть и те, кто соскучился по криминальным разборкам, поэтому они промышляют мошенничеством и наркотиками.

Реутов отметил, что хотя криминальные элементы и не преследуют политических целей, российским гражданам на Бали следует удвоить осторожность. В качестве иллюстрации он описал мошенническую схему: жертва платит за экскурсионное обслуживание, однако услуга не предоставляется. Вместо этого потерпевший становится объектом травли: мошенники по телефону и в переписке голословно инкриминируют ему перевод средств ВСУ, используя это как инструмент давления и вымогательства.

Ранее стало известно, что мошеннические колл-центры перешли к новой тактике обмана, разыгрывая перед жертвами многоходовые спектакли с участием десятков подставных лиц, чтобы вынудить человека самостоятельно перевести деньги. Аферисты часто требуют делать это частями или привлекать доверенных лиц, чтобы усложнить отслеживание переводов и вывести максимальную сумму.