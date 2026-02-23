Олимпиада в Милане
Регион
23 февраля, 09:14

Жёлтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за надвигающегося снегопада

Красная площадь в снегу. Обложка © Life.ru

Очередной сильный снегопад ожидается в Москве уже сегодня, 23 февраля. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

В городе введён «жёлтый» уровень погодной опасности. Он будет действовать с 21:00 мск понедельника до 21:00 мск вторника.

«В течение суток 24 февраля ожидается снег, в отдельных районах сильный; гололедица на дорогах», — говорится в сообщении Гидрометцентра.

Ранее синоптик предупредил о позднем таянии снега в Москве. По словам Александра Ильина, покров сойдёт на нет только к концу апреля. При этом весна придёт вовремя, а май будет тёплым, компенсируя аномальную зиму.

