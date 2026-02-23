Силы ПВО за сутки сбили более 500 дронов, семь авиабомб и 21 снаряд HIMARS

Российские силы ПВО за минувшие сутки продемонстрировали высокую эффективность в зоне СВО, уничтожив 7 авиабомб, 21 реактивный снаряд HIMARS, ракету «Нептун» и 541 беспилотник ВСУ. Об этом отчиталось Минобороны России.

«Сбиты семь управляемых авиационных бомб, 21 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности «Нептун» и 541 БПЛА самолётного типа», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли удары по объектам инфраструктуры – транспортной, энергетической и топливной – которые, используются для нужд ВСУ. Также были поражены пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наёмников в 148 районах.