Мошенники начали мстить россиянам, которые не попались на их удочку

Специалисты сервиса Smart Business Alert (SBA) рассказали «Ленте.ру» о новой тенденции среди мошенников: они переходят к методам мести, когда их стандартные схемы с телефонными звонками и запросом кодов из SMS не срабатывают. По словам экспертов, россияне стали более осведомлёнными и успешно распознают типичные уловки злоумышленников, будь то легенды о курьерах, мастерах домофонов или работниках поликлиник. Однако, столкнувшись с твёрдым отказом, некоторые мошенники прибегают к более примитивным способам навредить жертве.

Аналитики говорят о двух способах атак: это когда на один номер сыпятся кучи SMS (SMS-бомбинг) или звонки от разных компаний. SMS-бомбинг работает через дыры в формах регистрации. Самим людям это не вредит, но вот компаниям приходится плохо, ведь люди злятся на бренды, от которых им приходят эти сообщения.

Ещё один способ обмана – это отправлять небольшие суммы денег через СБП, но при этом писать всякие гадости в комментариях. Например, пишут «за наркоту» или «за продажу карты». Банки на такое реагируют и могут заблокировать счёт. Вот на это мошенники и рассчитывают.

Ранее сообщалось, что москвич повёлся на сообщение от «бывшего руководителя» и был обманут на десятки миллионов рублей. Вскоре после ответа он общался с «правоохранителями» и перевёл все накопления на счета мошенников. Общий ущерб превышает 41 миллион рублей.