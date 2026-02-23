Учёный рассказал, как соляные коктейли на дорогах могут убить машину

Противогололёдные составы, которыми коммунальные службы посыпают трассы в зимний период, способны вывести из строя дорогостоящую электронику современных автомобилей. Эту информацию в интервью «Ленте.ru» озвучил Арсений Буряков, заведующий лабораторией терагерцевой спинтроники ИПТИ РТУ МИРЭА.

По словам эксперта, основная нагрузка ложится на сенсоры и электропроводку машины. Химическая формула противогололёдных препаратов такова, что в их базе присутствуют хлористые соединения натрия, кальция, а также магния. При контакте с дорожным покрытием и осадками эти вещества смешиваются с водой и образуют едкий соляной коктейль. Именно эта жидкость, попадая на металлические элементы и контакты, запускает процесс стремительной коррозии.

Особенно уязвимыми перед химией оказались оптические системы автомобилей. Буряков пояснил, что после высыхания воды на линзах камер остаётся плотный налёт из солевых кристаллов. Это делает линзы мутными, картинка теряет чёткость и контрастность, а в тёмное время суток блики от фар встречных машин становятся настолько сильными, что камеры практически перестают выполнять свою функцию.

«С датчиками парковки и скрытыми радарами систем безопасности все не менее серьёзно. Оставшиеся после высыхания раствора солевые кристаллы гигроскопичны — они притягивают влагу из воздуха и образуют тонкую электропроводящую пленку, которая ускоряет коррозию дорожек печатных плат и контактов и способна вызывать микроскопические токи утечки и короткие замыкания», — рассказал эксперт.

Чтобы избежать дорогостоящего ремонта электроники, Арсений Буряков настоятельно рекомендовал автомобилистам не забывать о регулярной мойке в зимний период. Особое внимание при этом стоит уделять чистоте линз камер и защитных кожухов радаров.

Ранее автоэксперт предупредил об опасности снега на крыше машин. По его словам, риск аварии при езде со снегом на крыше машины повышается, потому что на скорости он может полететь в движущийся сзади автомобиль. Водитель, вероятно, не успеет вовремя среагировать. Однако завалить может и машину, на которой лежит «шапка».