Пророссийское подполье на востоке Украины анонсировало проведение «акций памяти» в День защитника Отечества, чтобы жители региона смогли вспомнить историю праздника. Об этом ТАСС сообщили в подполье.

«Официальных акций, конечно, не будет по причине запрета праздника. Но мы планируем кое-что точечное — «акции памяти», чтобы жители востока Украины вспомнили об истории праздника и чтобы в Киеве не тешили себя иллюзиями, что память народа можно уничтожить одним росчерком пера», — уточнил собеседник агентства.

Население востока Украины «более старой закалки» и воспитано на традиции празднования 23 Февраля. В семьях, где праздник запрещён, остаются «глухая тоска и злоба на киевский режим». Мероприятия планируются в формате небольших точечных акций, не афишируемых официально.

23 Февраля традиционно отмечается как День защитника Отечества на всей территории бывшего СССР. На подконтрольных Киеву территориях Украины праздник официально запрещён, однако жители некоторых регионов продолжают сохранять традиции и отмечать его в частном порядке.

