Тайные склады и $ за молчание: Как банкир-педофил Эпштейн прятал улики от ФБР

Финансист-педофил Джеффри Эпштейн организовал сеть из шести тайных складских помещений в разных штатах, чтобы надёжно упрятать от правоохранителей улики — персональные компьютеры и архив фотографий. Историю с неожиданным обнаружением схронов поведала публике газета The Telegraph, заполучившая в своё распоряжение ранее неизвестные судебные документы.

Как пояснили журналисты, ни одно из этих хранилищ ни разу не подверглось инспекции со стороны следственных органов, а значит, внушительный пласт информации, имеющей отношение к громкому делу, мог попросту остаться вне поля зрения ФБР.

Из материалов дела следует, что, прослышав о грядущих визитах федералов, Эпштейн ещё в середине нулевых нанял детективов из частного агентства. Сыщики не только перебазировали компьютерную технику в надёжное место, но и позаботились об аренде изолированного помещения в черте Нью-Йорка. По сведениям источника, гонорар за столь деликатную миссию составил десятки тысяч долларов.

Позднее подручные миллиардера активно обсуждали логистику перевозки жёстких дисков и целых компьютеров с его острова, расположенного на Виргинских островах, в подготовленные укрытия на континенте. Есть все основания полагать, что часть этой техники содержала информацию, датированную периодом до 2009 года — именно тогда всплыли первые официальные обвинения в адрес Эпштейна.

Ранее стало известно, что экс-принц Эндрю находится под следствием полиции после того, как ему предъявили обвинения в передаче конфиденциальных правительственных документов Эпштейну. В 2010 году брат Карл III делился с финансистом сведениями о реструктуризации Royal Bank of Scotland и деталями переговоров с руководством банка. Следствие полагает, что принц также помогал финансисту выстраивать деловые контакты, включая попытки наладить связи с банками и чиновниками в Ливии.