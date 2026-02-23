В Одесской области повреждена портовая инфраструктура. Об этом сообщил вице-премьер-министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба. По его словам, пострадала «территория накопителя грузового транспорта». Подробности о масштабах разрушений пока не раскрываются.

Местное издание «Думская» пишет, что речь может идти о порте города Черноморск. В ночь на 23 февраля в регионе объявляли воздушную тревогу. Утром глава областной администрации Олег Кипер также сообщил о повреждении энергетической инфраструктуры.

Ранее Life.ru писал, что армия России поразила используемые в интересах ВСУ объекты инфраструктуры. Согласно заявлению ведомства, удары были осуществлены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией. Также были поражены пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наёмников в 148 районах.