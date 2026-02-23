Российские силы ПВО перехватили украинскую ракету «Нептун»

В обновленной сводке Минобороны РФ от 23 февраля 2026 года сообщается об успешном отражении массированной воздушной атаки. Ключевым достижением за отчетный период стал перехват управляемой ракеты большой дальности «Нептун», которая была ликвидирована расчетами противовоздушной обороны.

Согласно официальным данным оборонного ведомства, российские подразделения ПВО продемонстрировали высокую эффективность, уничтожив не только украинскую ракету, но и внушительный арсенал западного вооружения. В министерстве уточнили, что в число сбитых целей вошли семь управляемых авиационных бомб и 21 реактивный снаряд американской системы HIMARS.

Особое внимание в отчете уделено масштабам борьбы с беспилотной авиацией. В ведомстве заявили, что за прошедшие сутки было ликвидировано 541 беспилотное летательное аппарат самолетного типа. Таким образом, массированная попытка атаки, включавшая как высокотехнологичные ракетные системы, так и многочисленные рои дронов, была полностью сорвана.

Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли удары по объектам инфраструктуры – транспортной, энергетической и топливной – которые, используются для нужд ВСУ. Также были поражены пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наёмников в 148 районах.