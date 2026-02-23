Медведев призвал военных беречь себя: Цена победы имеет значение

России нужна победа, но её цена имеет значение. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, общаясь с военнослужащими оной из войсковых частей накануне Дня защитника Отечества.

«Берегите себя, берегите своих близких, потому что нам победа нужна, но цена победы имеет значение», — сказал Медведев.

Ранее Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днём защитника Отечества. Зампред Совбеза также возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.