Медведев призвал военных беречь себя: Цена победы имеет значение
России нужна победа, но её цена имеет значение. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, общаясь с военнослужащими оной из войсковых частей накануне Дня защитника Отечества.
«Берегите себя, берегите своих близких, потому что нам победа нужна, но цена победы имеет значение», — сказал Медведев.
Ранее Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днём защитника Отечества. Зампред Совбеза также возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.
