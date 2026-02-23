Владимир Путин
Украинский беспилотник атаковал карету скорой помощи в Запорожской области

Обложка © Life.ru

Карета скорой помощи стала целью украинского беспилотника в селе Водяное Каменско-Днепровского муниципального округа Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Машина спешила на экстренный вызов к пациенту.

«К счастью, благодаря оперативным действиям, фельдшерская бригада успела самостоятельно покинуть автомобиль и укрыться в ближайшем частном доме. Медики не пострадали», — написал чиновник в телеграм-канале.

Из-за опасности повторного удара на данный момент эвакуировать медиков и автомобиль не выйдет. На месте работают оперативные службы.

Два авто, включая машину скорой помощи, подорвались на минах в Херсонской области

Ранее Минобороны отчиталось о работе российской ПВО утром 23 февраля. За четыре часа уничтожено 34 беспилотника ВСУ, и больше всего сбили в небе над Азовским морем — 21.

