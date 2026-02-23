В Новороссийске дали залп в честь Дня защитника Отечества

В небе над Новороссийском прозвучал выстрел памяти. В честь Дня защитника Отечества с борта крейсера «Михаил Кутузов» дали традиционный залп. Об этом пишет телеграм-канал Kub Mash.

Новороссийск отметил 23 Февраля. Видео © Telegram/ Kub Mash

Торжественный выстрел посвятили мужеству и подвигам советских солдат и российских военных. Залп стал символом уважения к тем, кто защищал и продолжает защищать страну. Праздничная церемония прошла на фоне Чёрного моря и собрала горожан и гостей города.

Ранее президент России Владимир Путин провеёл торжественную церемонию, в ходе которой отметил выдающиеся заслуги офицеров, проявивших себя в ходе выполнения боевых задач. Глава государства вручил знаки отличия тем, чьи имена уже вошли в современную военную летопись страны.