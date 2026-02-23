Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 февраля, 11:30

В Новороссийске дали залп в честь Дня защитника Отечества

Обложка © Telegram/ Kub Mash

Обложка © Telegram/ Kub Mash

В небе над Новороссийском прозвучал выстрел памяти. В честь Дня защитника Отечества с борта крейсера «Михаил Кутузов» дали традиционный залп. Об этом пишет телеграм-канал Kub Mash.

Новороссийск отметил 23 Февраля. Видео © Telegram/ Kub Mash

Торжественный выстрел посвятили мужеству и подвигам советских солдат и российских военных. Залп стал символом уважения к тем, кто защищал и продолжает защищать страну. Праздничная церемония прошла на фоне Чёрного моря и собрала горожан и гостей города.

Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днём защитника Отечества
Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днём защитника Отечества

Ранее президент России Владимир Путин провеёл торжественную церемонию, в ходе которой отметил выдающиеся заслуги офицеров, проявивших себя в ходе выполнения боевых задач. Глава государства вручил знаки отличия тем, чьи имена уже вошли в современную военную летопись страны.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • 23 февраля
  • Общество
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar