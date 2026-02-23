Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 февраля, 11:55

Эпштейн мог спрятать компромат в секретных сейфах, не найденных властями США

Обложка © Gettyimages / Rick Friedman Photography

Обложка © Gettyimages / Rick Friedman Photography

Скандально известный финансист Джеффри Эпштейн, обвинявшийся в сексуальных преступлениях, мог хранить компромат в тайниках, которые до сих пор не обнаружены американскими властями. Об этом пишет газета The Daily Telegraph.

По данным издания, Эпштейн арендовал как минимум шесть складских помещений, договоры аренды на которые действовали в течение 16 лет — вплоть до его смерти в 2019 году. Кроме того, финансист платил детективному агентству за хранение компьютеров, вывезенных из его дома во Флориде ещё до обысков 2005 года.

Не исключено, что значительная часть материалов, связанных с преступлениями Эпштейна и его высокопоставленными знакомыми, до сих пор остаётся скрытой от следствия.

Тайные склады и $ за молчание: Как банкир-педофил Эпштейн прятал улики от ФБР
Тайные склады и $ за молчание: Как банкир-педофил Эпштейн прятал улики от ФБР

Ранее Life.ru писал, что ВВС Великобритании, чтобы скрыть еще большую причастность к делам Эпштейна, уничтожили часть архива, где хранились данные о его перелётах. Пересмотр обвинений в торговле людьми, связанных с Эпштейном, столичная полиция начала около трёх месяцев назад. В процессе проверки детективам сообщили, что часть потенциальных доказательств уже уничтожена в соответствии с внутренними правилами ведомств.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • США
  • Файлы Эпштейна
  • Джеффри Эпштейн
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar