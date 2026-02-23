Эпштейн мог спрятать компромат в секретных сейфах, не найденных властями США

Скандально известный финансист Джеффри Эпштейн, обвинявшийся в сексуальных преступлениях, мог хранить компромат в тайниках, которые до сих пор не обнаружены американскими властями. Об этом пишет газета The Daily Telegraph.

По данным издания, Эпштейн арендовал как минимум шесть складских помещений, договоры аренды на которые действовали в течение 16 лет — вплоть до его смерти в 2019 году. Кроме того, финансист платил детективному агентству за хранение компьютеров, вывезенных из его дома во Флориде ещё до обысков 2005 года.

Не исключено, что значительная часть материалов, связанных с преступлениями Эпштейна и его высокопоставленными знакомыми, до сих пор остаётся скрытой от следствия.

Ранее Life.ru писал, что ВВС Великобритании, чтобы скрыть еще большую причастность к делам Эпштейна, уничтожили часть архива, где хранились данные о его перелётах. Пересмотр обвинений в торговле людьми, связанных с Эпштейном, столичная полиция начала около трёх месяцев назад. В процессе проверки детективам сообщили, что часть потенциальных доказательств уже уничтожена в соответствии с внутренними правилами ведомств.