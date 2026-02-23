«Вдовий горбик и синдром усталых плеч»: Психолог объяснила, почему эмоции причиняют физическую боль

Боль в плечах и шее может возникать не только из-за усталости или неправильной осанки, но и из-за накопленного стресса, страхов и подавленных эмоций. Об этом рассказала психолог и врач-терапевт Августина Рай в беседе с «Газета.ru».

По словам эксперта, мышцы воротниковой зоны и плечевого пояса являются индикатором эмоциональной нагрузки. Когда человек испытывает тревогу или страх, тело подсознательно сжимается, голова втягивается, а мышцы напрягаются. В результате появляются боль, скованность, ограничение движений и даже повышение давления. Плечевой пояс символизирует груз ответственности — именно здесь тело удерживает подавленные эмоции: обиду, гнев, страх.

Шея, как объясняет Рай, часто отражает контроль и упрямство. Если трудно повернуть голову или чувствуется скованность, это может говорить о нежелании смотреть на ситуацию с другой стороны. Ощущение тяжести, будто на плечах лежит весь мир, возникает у тех, кто пытается управлять тем, что им неподвластно. Так называемый «вдовий горбик» в районе седьмого шейного позвонка — символ огромного груза невысказанных эмоций и привычки подстраиваться под обстоятельства.

Плечи могут сигнализировать о «синдроме усталых плеч» — когда опущенные плечи и ноющая боль при движении говорят о перегрузке работой, заботой о других и долгах. Зажатость и сутулость, по словам психолога, формируются как защита уязвимых частей тела — сердца и лёгких — от внешних стрессов и страха проявить себя. Боль в верхней и средней части спины, например между лопатками, может указывать на накопленные обиду, гнев или чувство предательства. Напряжение вдоль позвоночника возникает у тех, кто ощущает, что им не на кого опереться, и при этом вынужден быть опорой для всех.

Работу с телом Рай советует начинать с визита к врачу и медицинского обследования. Массаж, физиотерапия и снятие физической боли помогают восстановить естественные функции организма. Однако без проработки внутреннего состояния напряжение вернётся.

Для снятия мышечной зажатости эксперт рекомендует простые упражнения. Например, глубокое диафрагмальное дыхание с поднятием плеч на вдохе и опусканием на медленном выдохе, растяжку для шеи и плеч, плавание и аквааэробику. Тёплый душ, ванна или грелка на проблемные зоны тоже дают эффект.

Главное — работать с причиной боли, то есть с эмоциями. Психолог советует начать с диалога с телом, спрашивая себя, какую эмоцию пора отпустить. Помогает разрядка через письменные практики: выписывать негативные чувства и рядом формулировать противоположные установки. Важно разрешать себе плакать и визуализировать освобождение от тяжести, например, мысленно снимать камень с плеч.

Не менее значима практика границ — умение говорить «нет» людям и обстоятельствам, защита своих ресурсов. И ежедневная благодарность: отмечать положительные моменты, даже простые, чтобы стимулировать выработку эндорфинов и дофамина.

Только сочетание работы с телом и эмоциями позволяет снять хроническое напряжение, а также восстановить внутренний баланс, резюмирует Рай. Комплексный подход помогает вернуть контроль над жизнью и облегчить боль, которую тело удерживало слишком долго.

