Регион
23 февраля, 12:42

Вражеские дроны атаковали школу в Брянской области, пострадавших нет

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

В селе Новая Погощь Брянской области школа пострадала в результате атаки украинских дронов‑камикадзе, пострадавших нет. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«ВСУ атаковали дронами – камикадзе село Новая Погощь. Удар нанесли по самому мирному гражданскому объекту – школе. В результате сбросов взрывных устройств повреждено здание. Пострадавших нет. Работают оперативные и экстренные службы», — написал он.

По словам губернатора, атака является очередным проявлением «варварских действий киевского режима» на приграничных территориях. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы, оценивающие ущерб и обеспечивающие безопасность местных жителей.

Мирный житель погиб в Брянской области от удара дрона ВСУ
Ранее сообщалось, что школа стала одной из целей украинских обстрелов в городе Васильевка Запорожской области. Пострадавших нет, однако фасад здания и прилегающая территория получили повреждения, а осколки разлетелись по школьной территории и повредили автобусы.

Все самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

Милена Скрипальщикова
