В Германии высказались против идеи некоторых европейских политиков возобновить переговоры с Россией. Глава МИД Йоханн Вадефуль назвал инициативу «потенциально опасной», ссылаясь на риск «неправильного сигнала».

«Я считаю, что предложения о переговорах с Россией могут лишь создать впечатление, что дальнейшее упрямство приведёт ко всё большим уступкам, и что мы посылаем неверный сигнал», — сказал министр во время пресс-конференции.

Ранее в Турции заявили, что разрыв отношений с Россией слишком дорого обошёлся Германии. Издержки уже исчисляются сотнями миллиардов евро, которые были потрачены из госбюджета, падением товарооборота и утратой былой конкурентоспособности немецкой экономики.

В Евросоюзе нет единства по вопросу прямых контактов с Москвой. Еврокомиссар Андрюс Кубилюс ранее допустил переговоры лишь при наличии чёткого плана и целей ЕС. В то время как Латвия и президент Эстонии идею поддерживают, премьер-министр и глава МИД прибалтийской страны назвали ее «опасной» и «неуместной», что вызвало раскол.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, заявляя о готовности Германии к диалогу, предостерёг от нескоординированных контактов с Москвой. В Кремле, комментируя присутствие европейцев на недавних переговорах в Женеве, дали понять, что считают их участие бессмысленным из-за их «настроя». В Москве подчёркивают, что разрыв инициировал Запад, и возврата к прежним отношениям не будет.