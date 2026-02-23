Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 февраля, 13:06

Глава МИД Германии испугался идеи возобновить переговоры с Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anne Czichos

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anne Czichos

В Германии высказались против идеи некоторых европейских политиков возобновить переговоры с Россией. Глава МИД Йоханн Вадефуль назвал инициативу «потенциально опасной», ссылаясь на риск «неправильного сигнала».

«Я считаю, что предложения о переговорах с Россией могут лишь создать впечатление, что дальнейшее упрямство приведёт ко всё большим уступкам, и что мы посылаем неверный сигнал», — сказал министр во время пресс-конференции.

«Выдумывают способы дискредитации»: Азаров обвинил три страны Запада в срыве мирных переговоров
«Выдумывают способы дискредитации»: Азаров обвинил три страны Запада в срыве мирных переговоров

Ранее в Турции заявили, что разрыв отношений с Россией слишком дорого обошёлся Германии. Издержки уже исчисляются сотнями миллиардов евро, которые были потрачены из госбюджета, падением товарооборота и утратой былой конкурентоспособности немецкой экономики.

В Евросоюзе нет единства по вопросу прямых контактов с Москвой. Еврокомиссар Андрюс Кубилюс ранее допустил переговоры лишь при наличии чёткого плана и целей ЕС. В то время как Латвия и президент Эстонии идею поддерживают, премьер-министр и глава МИД прибалтийской страны назвали ее «опасной» и «неуместной», что вызвало раскол.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, заявляя о готовности Германии к диалогу, предостерёг от нескоординированных контактов с Москвой. В Кремле, комментируя присутствие европейцев на недавних переговорах в Женеве, дали понять, что считают их участие бессмысленным из-за их «настроя». В Москве подчёркивают, что разрыв инициировал Запад, и возврата к прежним отношениям не будет.

Простите мой французский: с чего это вдруг Макрон потянулся к России?
Простите мой французский: с чего это вдруг Макрон потянулся к России?

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Германия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar