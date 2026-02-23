Сотни эстонцев мёрзнут в очередях на границе, чтобы попасть в Россию

На российско-эстонской границе образовались длинные очереди. Сотни эстонцев вынуждены стоять по 7-9 часов в 15-градусный мороз, ожидая возможности попасть в Россию, сообщает SHOT.

По данным Telegram-канала, с 20 февраля на российско-эстонской границе наблюдаются значительные очереди. Причиной такого скопления людей стало решение эстонских властей ограничить пересечение границы с Россией только дневным временем, начиная с 24 февраля. В связи с этим многие эстонцы спешат пересечь границу до введения новых правил, в том числе для посещения родственников на День защитника Отечества.

Кроме того, с 24 февраля автобусные компании отменяют вечерние и ночные рейсы по маршруту Таллин – Санкт-Петербург.

До этого ФТС предупреждала о длинных очередях на российско-эстонской границе. Причиной затруднений, как отметили в службе, выступает исключительно регламент работы эстонских контрольных служб, в то время как российская сторона действует в привычном режиме без нареканий.