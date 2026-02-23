Поток новостей о «могилизации» на Украине не спешит заканчиваться. Как пишет издание «Страна», в Казатине Винницкой области силовики попытались насильно мобилизировать мужчину. Украинца избивали, а когда прохожие попытались его освободить — «стражи порядка» сделали из табельного оружия несколько выстрелов.

Применение насилия при мобилизации на Украине. Видео © «Страна.ua»

Но на этом всё не закончилось. Оказалось, что задержали ещё одного мужчину — он пытался забрать оружие у патрульного.

В последнее время киевские власти испытывают острый дефицит военнослужащих в рядах ВСУ. На этом фоне участились случаи жёстких и даже жестоких действий со стороны сотрудников военкоматов, что приводит к многочисленным скандалам и росту протестных настроений. В Сети публикуются многочисленные видео, где представители ТЦК насильно затаскивают мужчин в микроавтобусы, нередко применяя физическую силу и избивая их. В ответ на это мужчины призывного возраста массово пытаются избежать мобилизации: они нелегально пересекают границу, поджигают здания военкоматов, а также стараются не выходить на улицу и прятаться по домам.

Ранее украинцам, не желающим умирать за власть Владимира Зеленского, дали стопроцентный способ избежать мобилизации. Официальный аккаунт полтавского ТЦК прямо призвал «ухилянтов» просто сменить пол.