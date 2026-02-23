NYT: Трамп нанесёт масштабный удар по Ирану, если ограниченный не сработает

Президент США Дональд Трамп может принять решение о масштабном ударе по Ирану, если дипломатические переговоры или ограниченная атака не приведут к отказу Тегерана от ядерной программы. Об этом сообщило издание New York Times со ссылкой на людей, знакомых с обсуждениями.

«Президент Трамп сказал советникам, что, если дипломатия или первоначальная атака США не приведут к тому, что Иран откажется от своей ядерной программы, он рассмотрит возможность гораздо более масштабной атаки в ближайшие месяцы, направленной на отстранение лидеров этой страны от власти», — говорится в материале.

Президент США склоняется сначала к ограниченной атаке, чтобы продемонстрировать Тегерану, что сотрудничество с США — наилучший вариант развития событий. На этом фоне стало известно, что авианосец USS Gerald Ford уже прошёл через Средиземное море и вскоре будет находиться у берегов Израиля.

Ранее сообщалось, что Правительство США рассматривает возможность нанесения военного удара по Ирану уже в понедельник или вторник. В администрации президента Дональд Трамп за удар выступают госсекретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет, тогда как вице-президент Джей Ди Вэнс и директор национальной разведки Тулси Габбард выражают сомнения и выступают против немедленного применения силы.